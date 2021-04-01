英国敦促G7对中国采取强硬态度

英国周三敦促七国集团（G7）盟友对中国的贸易行为采取强硬态度，否则将面临失去对国际贸易体系控制的风险，并呼吁彻底改革过时和无效的世界贸易组织（WTO）规则。

据路透社报道，英国国际贸易大臣特拉斯（Liz Truss）主持了与G7贸易部长和WTO新任总干事的会议，利用英国作为G7现任主席国的平台，提升脱欧后的英国成为主要的自由贸易倡导者的地位。

她在会前接受《金融时报》采访时表示：“现在是对中国及其在全球贸易体系中的行为采取强硬态度的时候了。”

她在会议开幕致辞中表示：“如果我们不采取行动，那么全球贸易就有可能在这个最大国家的专治下碎片化……在这种情况下，大国觉得他们可以制定规则。赢者通吃的未来最终会让世界各地的人们处境更糟。”

自脱欧以来，英国将其经济未来寄托在全球贸易上，加大了批评中国贸易做法的力度。

“我们需要改革争端解决机制，消除不公平的产业补贴，并确保所有国家，无论大小，都遵守规则并保持透明”，特拉斯在会上说。

2001年加入世贸组织的中国否认了英国的批评，这些批评包括中国窃取知识产权，不公平地损害环境，或者用强迫劳动生产的商品进行不正当贸易。

报道指出，近几个月来，伦敦和北京之间更广泛的关系出现恶化，双方因中国的人权记录针锋相对地实施制裁，并就香港的治理改革爆发了激烈口水战。

“WTO是在中国经济规模只有美国10%的时候成立的”，特拉斯透露。“可笑的是，中国现在仍自称是发展中国家——这些规则需要改变。”

包括美国总统拜登在内的其他七国集团盟友一致认为，有必要改革世贸组织，应对中国日益上升的全球影响力。问题是找到一个各方都同意的解决办法。

许多西方国家担心，他们将失去对二战后国际秩序的控制，让位于中国。特拉斯说，除非世贸组织能够改革，否则各国将寻找其他框架进行贸易。

特拉斯在会上说：“从根本上说，我们志同道合的民主国家需要赢得争夺全球贸易灵魂的战斗……确保世贸组织为全世界人民服务。”

最近当选的WTO总干事奥孔乔-伊韦阿拉也加入了部长们的呼吁。她接手的世贸组织在执行规则并将其现代化方面举步维艰。

中国表示对她的领导能力有信心，并表示希望进行改革，建立一个更有效的贸易体系。