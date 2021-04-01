加拿大护卫舰航经南中国海争议水域

在中加紧张局势加剧之际，一艘加拿大军舰本周从中国附近的敏感水域驶过。

根据加拿大广播公司（CBC）报道，加拿大国防部表示，加拿大护卫舰“卡尔加里”号周一和周二从文莱前往越南时经过了南中国海。

一名不愿透露姓名的加国防部官员表示，航经南中国海期间，中国一直在监视“卡尔加里”号。

据“南海战略态势感知”周二发布的消息称， 澳大利亚海军护卫舰“安扎克”号、加拿大海军护卫舰“卡尔加里”号近日分别从新加坡、文莱出港进入南中国海活动。加海军“卡尔加里”周二号抵达越南金兰湾。

加拿大国防部一名发言人还证实“卡尔加里”经过了该水域具有争议性的斯普拉特利群岛发言人还说，南中国海是这艘军舰最有操作性的路线。

加拿大官员此前否认军舰经过中国声称拥有主权的水域是在曾试图传递任何信息。

但一份文件显示，在获得批准之前，军舰经过南中国海的行动经常在政府最高层进行讨论。

文件中还透露，去年渥大华号护卫舰(HMCS Ottawa)在南中国海的台湾海峡的一次过境，“表明了加拿大对我们最亲密的伙伴和盟友、地区安全和基于规则的国际秩序的支持”。

中加关系因孟晚舟案而陷入低谷。被中国拘押两年多的加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）最近在北京和丹东接受庭审，加拿大方面因不获准旁听而再次对中国表示不满。