台美自拜登上台后首次开会讨论台湾国际参与策略

美国在台协会（AIT）今天表示，美台于前天召开线上论坛，讨论如何扩大台湾国际参与。台湾外交部发言人欧江安说，这是拜登政府上台后首次召开此类会议，外交部感谢美国对台湾国际参与一贯的支持和承诺。

根据《自由时报》报道，AIT表示，这场召集美国国务院及台湾外交部的高阶官员召开的线上会议，就如何扩大台湾在联合国组织及其他国际论坛的参与进行了讨论，着重于支持台湾在全球公卫、环境及气候变迁、发展援助、技术标准及经济合作等领域上有意义地参与相关组织。

AIT说，美国与会者肯定台湾近来捐助25万美元（33.6万新元）的承诺，协助对抗非洲再度暴发的埃博拉疫情，与会者也赞扬台湾在“全球合作暨训练架构”下的持续合作，展现台湾透过多边合作应对全球挑战的意愿及能力。

AIT也说，与会者同时讨论恢复台湾在世卫大会观察员身份上所进行的努力，世卫大会是与全球分享备受国际赞誉、成功抗疫“台湾模式”的重要平台。

台湾外交部发言人欧江安今天表示，这是台美定期性召开的会议，讨论台湾参与国际的策略和做法，内容涵盖全球公卫、打击犯罪、民航、气候变迁，也包括民主自由共享价值等。

欧江安说，这是拜登政府上台后首次召开此类会议，外交部感谢美国对台湾国际参与一贯的支持和承诺。美方在会中肯定台湾是多边合作的好伙伴，并重申会继续和台湾合作、支持台湾参与国际事务。外交部会持续秉持“专业、务实、有贡献”原则，和美方等理念相近国家合作推案。

参加会议的包括AIT处长郦英杰、美国驻联合国副大使蒲杰夫（Jeffrey Prescott）和国务院官员等人；台湾外交部则由主秘徐俪文和驻美副代表王良玉等人代表出席。

