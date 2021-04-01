中国气候变化特使：推动低碳转型的社会氛围正在形成

中国气候变化事务特使解振华昨晚与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯进行对话时说，中国国内正在积极落实2030年前碳达峰的行动，各地各行业根据自己的实际研究制定相应的政策措施和行动，全国推动绿色低碳转型创新的良好社会氛围正在形成。

根据“生态环境部”微信公号消息，解振华和古特雷斯围绕全球气候治理多边进程、中方气候行动以及《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）等议题深入交换意见。

解振华说，在去年全球疫情肆虐面临诸多困难的艰难时刻，中国国家主席习近平宣示了中国应对气候变化有力度的国家自主贡献，坚定履行气候变化《巴黎协定》，率先支持古特雷斯秘书长提出的“绿色复苏”倡议。

解振华强调，应对气候挑战需要各国坚定落实气候《公约》和《巴黎协定》的共同但有区别的原则和精神，根据国情和能力，公平合理地尽其所能，采取积极务实的行动。当前要尽快推动完成《巴黎协定》实施细则等遗留问题的谈判，推动各方提交国家自主贡献和长期低排放发展战略。

解振华指出，切实落实发展中国家在减缓和适应、能力、资金方面的实际需求，但目前仍存在很大差距，希望发达国家尽快兑现每年1000亿美元（1344亿新元）的资金承诺，并切实兑现向发展中国家提供资金、技术和能力建设支持，尤其是加大对适应领域的支持，以增进互信、增强信心。

解振华说，中方将一如既往支持联合国工作，支持C0P26主席国和公约秘书处的工作，加强与发达国家和广大发展中国家对话，搭建沟通桥梁，促进共识合作，助力COP26的成功。

古特雷斯感谢中国政府为推进全球气候多边合作所作出的巨大贡献，赞扬中国为国际社会树立了榜样，表示将鼎力支持《生物多样性公约》第十五次缔约方大会取得成功，同时希望继续与解特使保持沟通。

