代理辉瑞的陆企愿向台提供疫苗

复星国际董事长郭广昌在上海接受采访时，该公司“有责任、有义务、有意愿向大中华地区提供最好的疫苗，包括台湾地区。”他说，他希望这个“愿望能够很快实现，”但没有作更多说明。复星国际旗下的复星医药与德国BioNTech签署了代理协议。

据彭博社报道，复星表示，BioNTech与复星医药之间的协议使其拥有该疫苗在中国大陆、香港、澳门和台湾的代理权。该公司有责任和义务向大中华地区提供最好的疫苗，包括台湾地区。郭广昌说，他预计北京“很快”批准BioNtech疫苗，但拒绝透露时间表。

针对郭广昌的说法，台湾中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥说，政府已与包括BioNTech在内的所有疫苗供应商进行了直接对话。他说：“BioNTech没有跟我们说应该跟复星谈。”庄人祥说，台湾已经在BioNTech供应协议上签字，现在只等该公司的回应。

台湾卫生福利部部长陈时中本周表示，台湾一直在寻求直接向BioNTech采购，但可能性越来越小。此前，他在2月份指责德方因为“政治压力”而废除了500万剂的协议。台湾的防疫工作很成功，但疫苗采购一直很困难，疫苗接种工作落后于其他国家和地区。

BioNTech的代表拒绝置评。彭博社评论说，看来这家德国公司已陷入台湾与大陆之间日趋紧张的关系中。

陈时中在2月17日接受采访时说，台湾政府1月份正在为与BioNTech签署500万剂疫苗采购协议做最后准备，但随后“却生变”。他表示认为是“政治压力”导致破局，称有“外力介入”，未点名中国。

北京方面随后否认阻挠台湾购买疫苗，称台湾应停止以疫苗问题为借口炒作政治问题。

在医药领域，签署大中华区代理协议的情况并不少见，特别是如果一家中国公司在台湾设有销售办事处。

总部位于上海的再鼎医药已获得美国Cullinan Oncology和Argenx等公司癌症和自身免疫系统疾病治疗药物的大中华区代理权，涵盖台湾地区。中国的基石药业也从Blueprint Medicines Corp和Agios Pharmaceuticals等公司获得了抗癌药物的代理权，适用于包括台湾在内的地区。

除了台湾的问题，复星在本地区其他地方推出BioNTech疫苗时也面临不确定性。香港此前暂停了BioNtech疫苗的接种，原因是在一批疫苗中发现了包装瑕疵，而中国内地正在大规模推广国产疫苗，至今尚未批准BioNtech疫苗。