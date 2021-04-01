河南小伙开网店治拖延症 两万多人下单

“拖延症”催生新职业“拖延症监督师”，河南信阳一名21岁小伙因开网店专卖监督服务成为网络红人，他在六年里监督了两万多人，被称为“拖延症终结者”。

据紫牛新闻报道，小伙名叫朱河存，河南信阳人。他的工作内容就是将顾客制订的计划记下来，到点去提醒他们，发短信或者打电话，“要保证全天在线提醒和监督，也会鼓励和陪伴，还会要求顾客拍照打卡、直播。在顾客拖延的时候，我们会设置惩罚措施，比如跑步、罚站、延长学习时间等。”

顾客可以任选监督时长，从一天到一月甚至一年或几年。单项监督一天六元（人民币，下同），多项监督一天11元，时间越长，折合下来每天的价格就会低一点。

朱河存的店铺里显示，目前订单月销1000+，“顾客有学生、减肥的人、在职备考的白领等。考试季前后收到监督学习的订单会多一点，夏天快到了，购买监督减肥服务的人会多一些。”

朱河存说，六年时间，店铺已经接了两万多单，目前已经招募了一百多名兼职监督师。

至于治疗拖延症的秘诀，朱河存把它归结为：“把顾客当作朋友，有效而耐心地和他们沟通。”另外，治疗顾客的拖延症需要对症下药，“有的顾客需要你帮助他增强时间观念，也有的人需要你给他鼓励与信心。”

在治疗拖延症的过程里，不仅是监督师在帮助顾客变得更好，顾客有时候也能反过来影响他们，朱河存说，“做监督师久了，自己也培养出了做事前列计划的习惯，很多监督师其实也有拖延症，但在监督的过程里，自己的拖延症也减轻了。”

对于被称为“拖延症终结者”，朱河存笑说，其实监督师所做的只是辅助，最重要还是靠自己，但他想告诉广大拖延症患者，“治疗拖延症难的不是坚持，难的只是开始。拖延症是一种习惯，早治比晚治好。学会今日事今日毕，不要让拖延症拖垮你的人生。”