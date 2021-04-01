中国央行将对彩礼贷、墓地贷等实施监管

针对近期中小银行被曝出“彩礼贷”、“墓地贷”等消费贷变种模式，中国央行金融市场司司长邹澜说，央行将会配合银保监等部门对中小银行的产品创新和业务准入实施有效的监管和指导。

据中新网报道，国新办今天就构建新发展格局，金融支持区域协调发展有关情况举行发布会并答记者问。会上，邹澜指出，彩礼贷、墓地贷引起了社会的热议，个别银行打着所谓金融创新的旗号，挑战社会痛点，引导居民过度负债，触及社会公序良俗的底线，脱离了金融服务实体经济的本职。

邹澜指出，这类贷款本质其实就是居民消费贷款，通过制造噱头的方式来宣传获客，这也反映出部分中小银行自身服务能力的不足，以及金融发展面临的一些困境。

邹澜提到，针对该问题，央行有三个方面的考虑：

第一，要继续督促银行业金融机构调整优化信贷结构，把资金更多的投向中小微企业等实体经济，坚持服务实体经济的本分。

第二，央行会配合银保监等部门对中小银行的产品创新和业务准入实施有效的监管和指导。支持银行在风险可控、审慎合规的前提下结合实体经济的实际需要来创新针对性的产品服务，对于有悖公序良俗，与国家大政方针背道而驰的做法，及时予以纠正。

第三，多措并举切实提升中小银行服务实体经济的能力，还是要让他们做到能贷、愿贷、会贷。