陈明通：大陆禁台凤梨 不会扩及其他农产

中国大陆自今年3月开始禁止台湾凤梨进口，禁令是否会扩及其他台湾农产受到关注，台国安局长陈明通今天（1日）说，根据掌握到的情资，不会扩及到其他农产品。

据台湾《自由时报》报道，陈明通今天在立法院外交及国防委员会进行专案报告并备询，国民党籍立委曾铭宗质询时关心，大陆禁止进口台湾凤梨是否还会有后续行动。

陈明通答复时说，依他掌握的情资来看“不会”，曾铭宗追问是否绝对不会，陈明通表示，只能说依他掌握的情资是不会，但如果有不够的地方，国安局会精进努力。

至于禁令是否会扩及工业产品，陈明通说，这件事一码归一码，因为两岸经贸往来对双方都有利，在商言商，“亏钱的事情没人在做”，互惠互利、互相依赖，这是生意的本质。

另外，国民党籍立委廖婉汝质询指出，目前美方将领提出大陆六年后攻台、北京冬奥后攻台等资讯，询问国防部认为“哪一个较正确”。

国防部副部长张哲平表示，国防部对外界所谈论的犯台议题都会纳入未来建军备战，但军方对战备没有一日松懈，战力提升、战训整备也未停顿，国防部严密监控台海周边的状况、敌情变化，都有适切应处。

陈明通也强调，大陆要统一台湾的企图没有一天松懈，国防部、国安部门一定会确保台海安全，但不要低估北京的企图、不要推论是哪个时间，因为台湾一定会料敌从宽。