墨尔本大学学生刊物吁拒收中国学生

澳大利亚墨尔本大学学生刊物的一篇文章近日呼吁大学因新疆课题“拒收中国学生”。

据澳大利亚广播公司（ABC）4月1日报道，墨尔本大学法学院学生刊物《最低限度》（De Minimis）3月18日发表了一篇匿名文章，作者称中国对维吾尔族实施所谓“种族灭绝”，呼吁校方停止接收中国学生。

该作者还声称，他对中国同学没有意见，和其中不少还是好友，但他们要“承担后果”。

文章发表后引发巨大争议，有在墨尔本大学法学院就读的中国学生对ABC表示，这篇文章引起他们的震惊及担忧，担心自己的人身安全。

其中一名学生表示，她注意到，文章下面的评论也充满歧视内容：“这篇文章不止本身具有歧视性，还煽动了对中国学生的进一步歧视。表达自己的政治立场是你的自由，但你不该助长种族主义或歧视。”

澳大利亚国际学生委员会（CISA）主席贝勒·林（Belle Lim）说，尽管该组织支持大学的“言论自由”，但这篇文章可能会进一步煽动反华和反亚裔的种族主义，令人担忧。

“在这个国家，没有学生应该被边缘化或成为被攻击的目标。”贝勒·林表示。

报道称，墨尔本大学法学院副院长曾在文章发表一周后发布了一条内部消息，称尽管学生可以“自由讨论有争议的复杂话题”，但应该以“尊重”的方式去做，“种族歧视和诽谤在墨尔本大学法学院是不可接受和不可容忍的。”但有关消息并未点名涉事文章。

一名墨尔本大学发言人则称，《最低限度》是一份学生刊物，不能代表校方。

为《最低限度》提供资金的墨尔本大学研究生协会主席杰里米·怀特（Jeremy Waite）表示，有关文章违反了包容和尊重的价值观，协会将考虑对《最低限度》“采取适当行动”。

自去年冠病疫情暴发后，华人及亚裔在澳遭遇种族歧视的情况愈发频繁。2020年6月，文旅部对澳大利亚单独发布旅游提醒，就该国对华人和亚裔的种族歧视行为现象明显上升，提醒民众切勿前往该国旅游。

2020年和2021年，澳大利亚连续两年被中国教育部发出“1号留学预警”，提醒广大留学人员做好风险评估，谨慎选择赴澳或返澳学习。