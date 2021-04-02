两加拿大人获准与驻华外交官视频会面

加拿大驻华外交官员本周获准以线上方式探访在中国被关押的两名加拿大人康明凯和斯帕弗。这是中国法院开始审理两人的案件后，两人首次与加拿大领事官员以线上方式会面。

据加拿大媒体CTV昨天（4月1日）报道，加拿大全球事务部在新闻稿中说，由驻华副大使倪杰民（Jim Nickel）率领的加拿大官员上个月30日和31日分别与康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）视频会面。

新闻稿称：“加拿大政府对中国执法单位自2018年12月以来对这两名加拿大人的任意拘留仍然深表关切，并继续呼吁中国执法单位将他们释放。”

丹东市和北京市法庭早前分别不公开开庭审理斯帕弗为境外刺探、非法提供国家秘密案，以及康明凯为境外刺探国家秘密、情报案，并将择期作出宣判。

根据中国法律，有关国家秘密的案件不进行公开审理，任何人不得旁听。加拿大以及各国驻华外交官，因此不能进入法院旁听康明凯和斯帕弗案件的审理过程。

过去两年多来，中国和加拿大已就孟晚舟、康明凯和斯帕弗案件进行过多次口水战。双方互相指责对方非法扣押本国公民，强调自己是依法办案，中加关系也因此跌入低谷。加拿大法院仍在审理孟晚舟是否将被引渡到美国一案。