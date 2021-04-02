孙杨案5月下旬重审 组建全新三人仲裁小组

国际体育仲裁法庭今天（4月2日）发布通告，宣布了关于孙杨事件的第二次听证会的举行时间。

根据安排，听证会将在5月24日到28日期间举行，将采取视频会议的方式进行，同时也组成了新的三人仲裁小组。

听证会的结果不会当场宣布，而将在之后再择期公布。

据澎湃新闻报道，在2018年9月4日晚，受世界反兴奋剂机构（WADA）委托实施兴奋剂检查的IDTM公司三名工作人员至孙杨住处对其进行赛外反兴奋剂检查，IDTM给国际泳联报告说“孙杨暴力抗检”。

2018年11月19日，国际泳联就此事在瑞士洛桑举行听证会；2019年1月3日，国际泳联反兴奋剂委员会做出裁决：IDTM此次执行的兴奋剂检查无效，孙杨没有兴奋剂违规行为。

2019年3月12日，WADA就孙杨暴力抗检一事正式上诉至CAS（国际体育仲裁法庭）。经过听证会后，2020年2月28日，CAS宣布孙杨未能遵守WADA的规定，决定对孙杨禁赛八年。

对于CAS的裁决，孙杨方面表示不服，向瑞士联邦最高法院提起上诉。

2020年12月24日凌晨，瑞士联邦最高法院的判决结果为撤销国际体育仲裁法庭此前涉及孙杨的裁决。

据悉，瑞士联邦最高法院之所以撤销CAS的裁决，是认为CAS的仲裁小组主席涉嫌存在偏见和歧视。而且，其部分存在问题的言论甚至是在其已经被任命为孙杨案仲裁小组主席后所发表的。

因此，瑞士联邦最高法院支持了孙杨对于该仲裁小组主席公正性的质疑，撤销了国际体育仲裁法庭的禁赛判决。

即将于今年5月进行的新一轮听证会，也将采用新的仲裁小组。

另据媒体报道，与宣布禁赛8年时的律师团队相比，如今孙杨的律师团队新增了舍伦伯格律师事务所。

据了解，该律所曾就39名俄罗斯终身禁赛运动员向CAS提起了上诉申请，最终28名运动员被裁定无足够证据证明其违规，禁赛裁决获撤销；另外11名运动员也解除了终身禁赛，减轻了处罚（仅被禁止参加2018年平昌冬奥会）。

报道指出，CAS是一个“证据导向”的法庭，彼时，孙杨提供的证据不如WADA，因此被处罚8年禁赛。如今，案件重新发回CAS重审，这也就意味着，孙杨需要提供更多专业和对自己有利的材料，才有可能改变CAS的判定。

澎湃新闻从知情人士处了解，在2018年，孙杨原本就已经接受过密度极高的药检——比如在事件前不久的雅加达亚运会上，六天的比赛时间里孙杨有五天都接受了药检，回到杭州之后第二天又接受了药检。

因此对于孙杨来说，没有害怕和逃避药检的理由。

针对外界的某些传言，知情人士还透露，按照反兴奋剂相关规定，12个月内漏检三次就会判定违规，但孙杨职业生涯至今从来没有漏掉过任何一次药检。

甚至在去年2月底，禁赛八年的处罚决定出炉之后，孙杨还在持续接受和配合药检。