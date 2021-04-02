美贸易报告点名中国是产能过剩头号制造者

美国当地时间周三（新加坡时间周四，4月1日）发布年度国家贸易评估报告，直言将持续对抗伤害美企和农民的重大贸易壁垒，点名中国是多个产业产能过剩的头号制造者（leading creator），华盛顿必将进一步行动以“解决有害贸易行为” 。

美国贸易代表署（USTR）在官网上发布570页的年度对外贸易壁垒国家贸易评估报告（NTE），其中关于中国的部分就长达30多页，仅次于欧盟的章节。

根据报告内容，美国贸易代表署肯定了特朗普政府与中国签订的美中贸易“第一阶段协议”，称其“建立了强有力的争端解决系统，可确保迅速有效地实施和执行”。报告也点出“重大贸易壁垒构成严峻政策挑战，对美国未来成长契机和全球经济公平性产生影响”。

代表署表示，将接触外国政府以讨论各个威胁美国出口业的议题，包括数码政策、农业贸易壁垒和技术阻碍等。代表署誓言，将努力解决中国补贴问题，“中国国家导向的经济和贸易手段，让自身成为创造非经济产能的全球祸首，从钢、铝及太阳能等多个产业严重且持续性的产能过剩可见一斑。”

这份报告意味着即便已承诺更密切地与盟友进行合作，美国贸易代表戴琪打算继续对伤害美国出口成长的外国贸易政策采取强硬手段。华盛顿将继续挑战那些实施贸易壁垒、限制美企管道的国家。