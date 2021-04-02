曾国卫：香港立会会期或改元旦开始

香港政制及内地事务局局长曾国卫昨天（4月1日）表示，未来的立法会任期仍维持每四年一届，会期可能会在每年1月1日开始。他表示，如果本地立法能于五月顺利通过的话，有望可于六月重开选民登记。

据《星岛日报》报道，香港立法会昨天（4月1日）继续召开《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》小组委员会，曾国卫出席应询。

在直选选区划分方面，曾国卫指出，港府会以前年区议会选举超过400个选区，根据选区大小、人口等，重新组合，目前仍在进行划分选区的工作，有最新消息将尽快公布。谈及区议员被踢出选委会的决定，他解释是由于区议会近年变得政治化，职能已经失效，所以用地区扑灭罪行或防火委员会等组织取而代之是合理的。

经民联卢伟国关注，若有选委既是人大代表或政协委员，同时又是选委会其他界别组织代表的当然委员，届时会如何处理该人的议席，会否有选委因多重身分令议席悬空。曾国卫表示，若有参选人在其他界别有多重身分，或属不同团体的当然委员，可自由选择，再在团体中找其他人补上，但他相信情况不常发生。

曾国卫也表示，有关选民登记截止日暂时不变，若相关条例在五月通过，当局目标将于六月向修改选举制度后受影响的选民，重启选民登记或更改选民资料。

由于时间紧逼，政府预期在六至七月编制及发表选委会界别分组登记名册，至于立法会地方直选及功能界别登记名册会在九、十月公布。