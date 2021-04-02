AIT前理事主席：美不应对台开绿灯

美国在台协会（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）认为，美国不会企图调解两岸争端，但拜登政府可敦促中国大陆在台湾问题上展现克制。他呼吁美国不要对台“开绿灯”，导致台湾采取不符美国目标，甚至可能引发战争的政策。

卜睿哲现为华府智库布鲁金斯研究院东亚研究中心客座资深研究员。他将出版以台湾为主题新书《困难的选择》（暂译，Difficult Choices），列出台湾在经济发展、能源政策、安全等领域面临的困难选择，并深入分析美陆台关系。

书中写道，美国宣示性政策的明确程度，须考量台北推行的政策，以及这些政策是否可能挑战中国大陆利益，甚至激起北京采取军事行动；基于过去经验，华府须谨慎行事，勿给台湾开绿灯而使其推行不符合美国目标，甚至引起战争风险的政策。

卜睿哲在接受台湾《联合报》的视讯专访时，进一步解释书中提到的勿开绿灯，意即“美国不该告诉台湾领导人，你可为自己的未来采取任何行动，即使这将会引发战争，我们也会不计代价保卫你。”

对于美国总统拜登上任后美陆台关系走向，卜睿哲评估，美国应会持续以适当方式支持台湾，而北京也将继续以“非暴力胁迫”对台。虽然有些美国人士认为北京有意武力犯台，但卜睿哲不相信两岸之间存在的政治争端，须以军事解决。

卜睿哲说，“美国不会企图调解此争端”，拜登政府能做的是敦促大陆在台湾问题上展现克制，不仅在军事方面，政治、经济领域也是。

至于台湾陆委会主委邱太三宣布开放大陆商务人士赴台，并抛出“建设性模糊”，卜睿哲认为，北京对模糊不感兴趣，他对短期内的两岸关系发展并不乐观；未来两岸关系的转折点，可能在台湾展开下届总统选举活动的时候，北京有可能会因应台湾领导层的变化而做出回应与调整。

卜睿哲在分析阿拉斯加中美高层对话时认为，这场对话只是开端，中美关系非常复杂，需考量各项问题，还要花一点时间才能为关系定调。