解放军无人机侦察东沙岛 台军指两岸冲突风险上升

台湾海巡署4月1日表示，大陆无人机近期在东沙岛上空绕岛飞行，指“不排除是进行侦察搜索”。

综合联合新闻网、中时电子报等台媒报道，台湾海巡署在专案报告书表示，中国大陆除了持续在国际外交上对台打压及孤立，在军事上也强化对台威慑。除定期派遣军机、军舰到台湾周边海域巡弋外，海巡署还掌握近期大陆无人机在东沙岛上空绕岛飞行，不排除进行侦察搜索。

台湾海巡署宣称，大陆相关军事或准军事的“扰台行为”，将“随台美关系深化而加强”。

台湾海巡署还称，近年来大陆也不断强化军事以及远海打击能力，对台威慑将不减反增，也不排除通过“民兵船”、“海警船”、“军舰”的三线机制对台湾本岛及周边岛屿进行“压迫”，或可能引起小规模摩擦及突发事件，台湾方面需持续关注并及时回应。

台湾国防部当天也声称，“中美争霸台湾首当其冲为竞逐热点，台海冲突风险升高，也加剧台海军事冲突风险”，因此将提升“不对称战力”，建立“吓阻能量”。

自2020年5月以来，东沙岛就持续成为台湾关注大陆军事动态的一个风向标。此前有报道称，东沙岛即成两岸军事对峙的温度计，任何风吹草动，都很敏感。还有台媒猜测，解放军是否要“拿下东沙”。

对此，大陆国台办发言人朱凤莲曾表示，不会对假设性问题做出回应，但她同时强调，“我们有决心、有能力挫败一切‘台独’挑衅行径，坚决维护国家主权和领土完整，维护中华民族的整体利益和两岸同胞的根本利益。”

此外，中国国防部新闻发言人吴谦也曾警告称，“任何煽动两岸敌意、渲染两岸对抗的行径，都只会给台湾民众带来灾难。解放军有坚定的意志、充分的信心和足够的能力维护国家主权和领土完整。”