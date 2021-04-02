台帕旅游泡泡首日 自费出游仅20人

台湾与帕劳（台称帛琉）的旅游泡泡首发团昨天（4月1日）启程，但原本被旅行业期待的泡泡，因团费过高、返台后检疫麻烦等问题，市场反应冷淡，首发团靠着媒体、医疗团、企业员工旅游等撑场面，预估占70%以上，勉强凑到100人，实际花钱参团的旅客只有20人左右。

据台湾《中国时报》报道，旅游业者指出，旅游泡泡首发团是众所瞩目，照理要尽力塞满110人营造热络场面，不料最后成行仍差10人。团员当中，包括新光人寿员工旅游约有30多人，新光医院及鸿海参访团均各五、六人左右，KK媒体团六人，雄狮媒体团有两人，大荣媒体团则有14人以及旅游业者等，这样的团员数就达70%以上，因此推估真正自费出游的旅客仅约20人。

事实上，许多记者在上周末接到旅行社电话，询问是否有意参加泡泡首发团，但大多数人考量返台要“5+9”自主健康管理恐影响工作家庭，婉拒邀约。

不愿具名的旅行社高层说，做这次旅游泡泡赔了很多钱，去年疫情赔、这次做泡泡又赔，“简直快气死”。

业者直言，当初政府说不会限制太多，大家才愿意配合政策加入泡泡，不料相关防疫限制一堆，这样不如不开，原以为有生意可做，如今发现没加入泡泡的业者才是正确的。

参与的业者分析几项原因，包含政策措施常临时变来变去，如自主管理天数、缴交的审查文件和规则等，每每让业者措手不及，并让消费者对帕劳旅游条件一直变动深感不安。

业者也表示，自帕劳返台后需五天加强版自主管理，再加上九天自主管理，期间所带来的不便及可能遭受的歧视，让消费者认为花比以前更多的旅费，却还得付出更多时间及担心，是让人打退堂鼓的主要原因。