清明期间中国铁路预计发送4970万旅客

中国国家铁路集团有限公司披露，为期四天的铁路清明小长假运输2日启动，4月2日至5日，中国铁路预计发送旅客4970万人次，其中，最高峰日4月3日预计发送旅客逾1400万人次。

据中新社报道，国铁集团客运部负责人说，随着国内疫情防控形势持续向好，清明小长假期间旅客探亲、祭祖、踏青等出行需求旺盛。铁路部门坚持以市场需求为导向，加强旅客运输组织，提升服务品质，更好地满足广大旅客假日出行需求。

负责人介绍，清明假日期间，全国铁路实行高峰运行图，每日计划开行旅客列车10046列，同比2019年清明假日增长10.6%，创今年运力投放新高。在热门方向增开普速旅客列车，对进京、进沪、进穗旅客列车加挂车辆、实行满编组运行，增加旅客座席。

铁路部门还精心打造踏春赏花、研学旅行、红色旅游、乡村观光等各具特色的精品旅游线路。成都局集团公司开行“熊猫专列”、沈阳局集团公司推出“坐上火车去拉萨”、太原局集团公司开行“雁北号”、济南局集团公司开行“齐鲁之星”等旅游专列，提供景点门票、食宿交通、公路接驳、导游咨询等一条龙服务，为游客提供更好出行体验。北京、上海、广州、南宁、南昌、昆明局集团公司充分挖掘红色旅游资源，开行主题旅游列车，串联一个个红色旅游景点，让旅客坐着高铁追寻红色足迹。

此外，铁路部门还将开好81对公益性慢火车，进一步改善旅客出行体验。