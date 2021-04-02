美日有意联合举行钓鱼岛军演 台副防长用外宣表立场

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）与日本防卫大臣岸信夫于3月17日在东京会面后，日媒传出两国有意在钓鱼岛海域进行军事演习的消息。

包括《读卖新闻》、《产经新闻》等偏右翼日本媒体开始锁定此一主题进行多面向深入报道，拼凑出美军与日本海上自卫队下半年可能首度在钓鱼岛海域联合军演，披露解放军海军长期派舰在公海待命掩护绕巡钓鱼岛外围的海警船并定期轮换，但轮换采将雷达关闭的“战时状态”等消息。这令钓鱼岛局势成为大陆与日本之间近期关系恶化的冲突点。

然而，同样宣称对钓鱼岛拥有主权的台湾这段时间却陷入集体缄默，直到昨天（4月1日）民进党立委刘世芳在台湾立法院提出质询，台湾国防部副部长张哲平才回应称钓鱼岛是“固有领土，绝不会因任何单方面行动来改变这个事实”。不过他随即表示，由于国防实力，“现在只能用一些外宣方式表达我们的立场。”

有评论直言，张哲平是职业军人，相信他对他自己说出如此“软弱”的话必然“感到羞愧”，并强调他以国防部副部长的身份发言，代表了蔡英文政府的“官方立场”。

张哲平称台湾将用外宣方式表达对钓鱼岛的主权。（互联网）

今年以来，中国大陆海警船持续在钓鱼岛附近海域进行巡航，日本政府近期表示，如果外国公务船强行登陆钓鱼岛，日方可能会在必要时使用武器。

中国大陆外交部与国防部3月1日曾回应，指钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中国海警在钓鱼岛海域开展巡航执法，是中方依法行使主权的正当举措。