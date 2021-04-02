中国官媒发布纪录片揭露被查官员涉恐细节

中国官媒今天（2日）发布最新新疆反恐纪录片，揭露被查官员涉恐细节。

《暗流涌动-中国新疆反恐挑战》是中国国际电视台（CGTN）推出的第四部新疆反恐纪录片。CGTN在社交平台上介绍，该片“以更大的尺度揭露极端主义思想，以及中国新疆反恐面临的内部和外部挑战”，也揭露“两面人”、“问题教材”和暴恐音视频传播内容。

CGTN也说：“面对难以转变的罪犯、来自内部的敌人、包藏祸心的教材、始于境外的渗透，纪录片以前所未有的勇气揭露了新疆反恐、去极端化斗争中涌动的暗流。”

CGTN早前在为纪录片进行预告时强调，该片将右大量独家专访及首次公布画面，为观众展示新疆面对的反恐挑战。

此纪录片介绍了被查官员以及多名罪犯的名字，被查官员包括：新疆自治区教育厅原厅长沙塔尔·沙吾提、新疆自治区教育厅原副厅长阿力木江·买买提明、中共新疆自治区党委政法委原副书记希尔扎提·巴吾东。

据CGTN介绍，巴吾东本是反恐英雄，却逐渐蜕变成为一个位高权重的“两面人”，不仅扶持极端宗教人士控制信众，还扶持企业家，用获取的利润资助境外“东伊运”组织。

CGTN也指巴吾东利用他在政法系统内的高级职位，在打击恐怖主义时，只打掉那些已经暴露的恐怖分子，而那些还没暴露的发展对象却没有列入打击。

中国《环球时报》早前认为，此纪录片在更深层次上彰显了反恐去极端化工作的正当性和必要性，对西方反华势力的上述污蔑“无疑是一个有力的回击”。