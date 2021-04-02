货船堵塞苏伊士运河被索赔 长荣海运：影响不大

由台湾长荣海运租赁的货船“长赐轮”日前在苏伊士运河搁浅近一周，严重影响运河同行及全球贸易，管理运河的埃及当局及其他受影响方有意就事件进行索赔。长荣海运昨天（4月1日）首次出面说明，表示基于海事法17项免责条款，运送人免责，就算货物也会有保险，对长荣影响微乎其微。

据台湾《中国时报》报道，长荣总经理谢惠全说明，长赐轮虽然船身上有大大的EVERGREEN，但这艘是长荣的租船，长荣主要是运送人的角色，并不保证货物送达时间，根据海事法17项免责条款，运送人可免责，船东（日本正荣汽船）才是后续赔偿主要负责人。

至于船上货品方面，谢惠全指出，除在运送时与货主的合约上，有运送人不保证送达时间的说明外，海事法也还有17项的免责条款，延迟的部分基本上免责，整体来说长赐轮的曝险非常低，就算需赔偿，也是有保险能处理。

不过长赐轮这一堵，长荣其他船只也受到影响。根据长荣统计，长荣共12艘船舶（含长赐轮）受到影响，有三艘绕道航行好望角，八艘在原地等待，约有五到八天延误。

至于长赐轮导致亚洲线堵塞状况，谢惠全认为，欧洲线将持续见到塞港问题，缺柜的问题短期内也很难解决，远东线回程空柜可能不足，但影响时间应该不会太久。