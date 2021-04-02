粮储司司长：中国今年夏粮丰收有很好基础

中国国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云称，近年来中国稻谷、小麦供求基本平衡有余，生产保障能力非常强，而且今年小麦播种面积是增加的，夏粮丰收有很好基础，总的来看小麦和稻谷有一部分用作饲料，不会对中国的口粮安全产生任何影响。

据路透社报道，秦玉云今天（4月2日）在国新办记者会上并称，小麦作饲用，在国际上也是惯例，当前中国小麦和稻谷的库存都处于历史高位，能够满足一年以上的消费需求。政府储备中小麦和稻谷的比例占比是相当高的，另外还有一部分政策性库存，是为了保护农民利益收储的。

秦玉云透露，今年以来国家有关部门继续常时安排政策性小麦和稻谷公开竞价销售，大约每周投放小麦400万吨、稻谷160万吨。截止目前，这两个品种加在一起大约成交3,000万吨，其中小麦2,500万吨左右，稻谷接近500万吨。

“这部分投放市场的粮食，一方面面粉加工企业购买用于生产面粉，也有一部分是饲料企业购买作饲料的原料。”他称。

他还提到，中国的玉米消费主要是用作饲料，另外还有一部分深加工的使用玉米饲料消费，大概占整个消费总量的60%。玉米价格前期有所上涨主要是受饲料消费需求增长的影响，近期已经出现回调，特别是期现货价格都有一定程度回落，比2月份高点降了3%左右。

中国十四五规划中首次将粮食综合生产能力作为安全保障类约束性指标，凸显了国家对粮食产量安全的高度重视。

中国粮食生产已经“十七连丰”，全国粮食总产量连续六年稳定在1.3万亿斤以上，口粮完全自给。