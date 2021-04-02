彭博社：社融和通胀数据或表明中国经济摆脱暂时性放缓

彭博亚洲经济学家团队撰文称，未来一周将发布的信贷和通胀数据或可进一步证明，中国经济正在摆脱暂时性的放缓。社会融资规模增量应会大幅上升——在春节假期过后通常都会如此。消费者价格可能停止下跌，而工业生产者出厂价格可能会在大宗商品价格上涨的推动下继续攀升。

据彭博社报道，彭博经济研究(BE)估计，3月份社会融资规模增量为3.5万亿元人民币（约7166亿新元），远高于2月份的1.7万亿元。

BE预计新增人民币贷款总计2.4万亿元，高于2月份的1.36万亿元。

公司债发行步伐可能较2月份加快，不过一系列违约可能会增加拖累。

与此同时，鉴于全国人大3月初批准了新的额度，包括一般债和专项债在内的政府债券发行步伐可能也会有所加快。

BE预计总体CPI同比持平。相比之下，2月份为下降0.2％。

农业农村部发布的3月份农产品200价格指数同比、环比均告下降，对CPI构成下行压力。猪肉批发价格下降速度加快，环比降幅达到两位数。

另一方面，在全球油价上涨的推动下，国内能源价格可能继续攀升。汽油价格同比涨幅可能超过20％。鉴于能源价格在CPI篮子中所占比重较小（不到2％），其对CPI的直接影响应会有限，但仍不容忽视。

2月份持平、1月份下跌的核心CPI可能录得同比上涨。BE预计核心CPI未来几个月将缓慢回升，但仍会保持低迷，直到家庭消费回升至疫情前的水平。

继2月份上涨1.7％后，BE预计3月份PPI同比上涨4.0％。

在全球石油价格上涨和去年同期基数较低的提振下，国内油价3月份平均同比上涨了50-100％。

国内螺纹钢价格也同比上涨超过20％，成为又一个通胀动力。

动力煤价格涨势可能放缓。

展望未来，鉴于大宗商品价格同比基数较低，BE预计PPI上涨速度在4、5月份会继续加快。但随着基数效应开始减弱，PPI的上涨可能会在第二季度减速。