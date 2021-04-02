东沙跑道整建明年完成以反制大陆军方夺岛威胁

台湾军方官员今天（2日）透露，为了强化台湾本岛对东沙岛的快速运输、战力支援，反制中国大陆军方夺岛威胁，延宕近一年的东沙机场跑道整建工程已重新启动，目前预定在明年2月底完工。

台湾《自由时报》报道，中国大陆军机持续飞进台湾岸外西南空域，也以无人机飞绕东沙岛进行侦搜任务，并认为东沙情势已有升温迹象。

根据台湾国防部最新送交立法院的预算解冻报告，东沙机场跑道整建工程是在2020年2月决标，原订2020年4月6日开工，但因两岸及国际情势紧张、天候环境等因素，至今年3月初都还未申报开工，国防部及空军对于开工申报已有列入管制，目前预计在2022年2月底完工。

除了东沙机场跑道整建工程之外，台湾军方也对强化东沙防卫战力进行部署，先前以海军陆战队到东沙岛进行移地训练为名义，派出为数不详的陆战队员及相关防卫武器装备进驻东沙，武器装备传出就包括DMS双联装刺针防空飞弹在内，对长期被视为受到中国大陆威胁的东沙岛，增添及提升吓阻能力。

台湾朝野立委先前在审查年度国防预算时做成决议指出，空军于东沙岛刻正实施机场设施与营舍设施的整建工程，考量东沙岛地理、天候、物资缺乏及船运等因素，尤其大陆军方在台湾防空识别区频密实施海空演训，其紧张情势必将影响岛上相关工程施作致进度落后，要求空军应有积极应处的作为。

国防部也公布，为了避免船运影响东沙机场跑道整建工程进度，空军已与承包商与固定航运公司完成签约，保障物资载运优先权，并先行完成开工整备，另要求承包商与监造派遣专任人员长期驻点，严格管制工程进度。