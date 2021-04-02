中国21省级政府出台铁路安全法规规章

中国国家铁路局上个月公布，已有21个省级政府出台了铁路安全法规规章，其他省份均在推进立法进程，有些即将颁布。

据中国央视新闻报道，国家铁路局发言人严贺祥以答记者问的形式强调，铁路安全地方立法取得实质性进展，中国铁路去年发生因环境因素导致的事故较上年下降，但报道未提供相关数据。

严贺祥指出，各级地方政府和铁路运输企业实施路地联动，排查出铁路沿线安全隐患问题近21万处，建立问题隐患和整改责任两个清单，逐级逐项明确整治主体、措施、时限，推动隐患整治。

中国已消除高铁沿线各类安全隐患6万余处、普速铁路沿线各类问题14万4000余处。部分省（区、市）开展铁路沿线安全环境专项巡查，有效防范问题反弹复发。

严贺祥介绍，国家铁路局会同相关部委、铁路沿线各级地方人民政府以及铁路运输企业，突出问题导向，合力共为，以铁路沿线安全环境隐患排查整治为重点，扎实推进铁路安全专项整治三年行动，并“取得了良好成效”。

他也指出，31个省级政府成立了领导协调机构，沿线460个地市政府与铁路运输企业建立了工作联系机制。由交通运输部牵头、国家铁路局具体负责、12个相关部门和单位组成的铁路沿线安全环境治理部际联席会议制度。此外，11个省（区、市）将铁路安全报警电话纳入地方110应急处置联动系统，加强信息联通，提升了应急处置能力。