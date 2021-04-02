中国外交部驻港公署：港人不吃这一套

中国外交部驻港公署今天（2日）在官网上正告美国驻港官员，认清时势，摆正位置，立即停止干预香港事务和中国内政，并对于与美国干预香港事务强调，香港人“不吃这一套！”

驻港公署发言人批评美驻港官员接受个别媒体采访就香港事务大放厥词，公然污蔑中国改革香港特区选举制度和制定实施《香港国安法》的重大举措，极力为反中乱港分子撑腰打气，并以制裁相威胁，肆意践踏国际法和国际关系基本准则。

发言人强调，改革香港特区选举制度合宪合法合情合理，有利于构建一套符合香港实际情况、具有香港特色的民主制度，有利于确保香港社会均衡有序的政治参与，提高香港特区管治效能，维护国家主权安全和香港长期繁荣稳定。

发言人指黎智英等犯罪分子公然勾结外部势力实施危害国家安全的行为和活动，香港法院对黎智英之流依法审判不容任何外部势力置喙，美驻港官员为其粉饰美化、包庇开脱才是对法治的干扰破坏。

驻港公署说：“美方赤祼裸干预香港事务和中国内政的霸权行径、虚伪面目和险恶用心早已世人皆知，包括香港同胞在内的中国人民不吃这一套！”

另据香港《南华早报》报道，美国驻港澳总领事史墨客（Hanscom Smith）不认为，改革香港选举制度将会得出“有意义的民主结果”。

至于美国是否可能对此采取制裁行动，史墨客回应时说，美国正在审视所有可以使用的选择。