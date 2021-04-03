涉嫌台铁事故肇事工业社负责人被声押

台铁408次太鲁阁号火车昨天在花莲隧道遭滑落的无人工程车砸中发生重大事故，涉嫌肇事工程车所属的工业社负责人已被声请羁押。

据联合报报道，截至昨晚9时事故已酿成50人死亡，另有超过150人人受伤，台湾高检署紧急协调多地检察署协助支援相验，由于多数死者面容都破损，至今天凌晨已确认身份者有30名。

肇事工程车所属的义祥工业社负责人李义祥昨天被带到花莲县刑大由检察官讯问，检方认为李有逃亡串证之虞，且犯罪嫌疑重大，向法院声请羁押禁见。

花莲地检署检察长俞秀端表示，此案为社会瞩目案件，有必要对涉案人声请羈押，至于相关证据保存，已有好几组检察官分别在现场和必要场所进行搜索。

高检署指出，若身份尚无法确认者，将采家属的DNA检体，由法务部法医研究所与刑事局鉴识中心鉴验，尽速协助家属确认死者身份。

俞秀端说，无法迅速确认身分是因多数遗体都不完整，现场有20多组家属完成DNA采集送刑事局鉴定，无法辨识的遗体也完成DNA采集，在最短时间内完成比对及鉴定，这两天会全部完成。

昨天是台湾四天清明连假第一天，出事的408次列车昨天清早从北部的树林开往旅游区台东方向，早上9时28分在花莲的清水隧道南端出口外，遭滑落的吊货工程车撞上，造成第一节至第六节车厢出轨，第四节及第五节车厢变形，第四节至第八节车厢卡在隧道中。

据台铁公布，列车当时共有496人，包括492名旅客和四名工作人员，即司机、助理司机、列车长和清洁员。