中国驻欧盟使团驳欧涉BBC记者离华声明：反对以言论、新闻自由为名抹黑中国

中国驻欧盟使团发言人今天就欧盟方面涉BBC记者离华的声明指出，这与事实不符，十分轻率，并强调中国依法保障言论自由和新闻自由，但坚决反对以言论、新闻自由为名编造假新闻、虚假信息攻击抹黑中国。

根据中国驻欧盟使团网站消息，欧盟对外行动署发言人就英国广播公司（BBC）记者沙磊离华以及中国的外国记者环境发表声明，称这是外国记者因不断受到骚扰和阻挠而被迫离开中国的最新案例，呼吁中方遵守有关国内国际法律义务，确保言论和新闻自由。

中国发言人以回答问题的形式对上述声明作出回应，指欧方发表的声明与事实不符，十分轻率。中国对此表示强烈不满和坚决反对，并作出澄清和回应。

发言人指出，沙磊在没有通知中方主管人员和未履行常驻记者离任手续的情况下离开中国，之后声称受到中国政府的压力和威胁。事实上，该记者全家在华工作生活已经九年，中方按时为其换发记者证，依法保障其报道的自由和权利，为其工作提供便利，不存在所谓对其进行施压或威胁。

发言人说，BBC近年来在涉华问题上特别是在涉疫、涉疆问题上炮制了大量不道德的假新闻和虚假信息，这些报道引起了中国民众的愤怒，中方也已多次向BBC提出交涉。如果该记者担心因其报道被中国民众起诉，并坚信自己确实没有任何造假造谣行为，他应该坦然面对、应诉。中国依法治国，不会冤枉好人。如果该记者担心其自身安全问题，完全可以报警，中方有关部门依法保障在华外国人的安全。

发言人还说，欧方指责中国去年驱逐了至少18名记者。事实是，美国出于打压中国的政治目的，无故拒签延签20多名中方记者赴美签证，并驱逐中方60余名记者。中方对此不得不作出反应，这也是符合国际法的正当必要反应。

发言人最后说，中国依法保障言论自由和新闻自由。在中国，目前有40多个国家、200多家媒体机构派驻近500名记者，其中包括近200名欧洲记者。很多外国记者在中国生活、工作了十几年甚至30年以上。这是中国的外国记者环境的真实写照。中方始终并将继续致力于为外国媒体记者在华报道工作提供便利和帮助，但坚决反对针对中国的强烈意识形态偏见，坚决反对违反新闻职业操守和道德的行为，坚决反对以所谓言论、新闻自由为名编造假新闻、虚假信息攻击抹黑中国。

