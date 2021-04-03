捷克参议长就台铁事故表达慰问

台铁太鲁阁号今天发生出轨意外造成多人伤亡，台湾外交部今天表示，捷克参议院议长维斯特奇尔深感震惊及哀痛，昨晚8时致电台外交部长吴钊燮代表捷克参议院及人民向台湾表达慰问之意，也表示捷克诚挚盼望和台湾共度难关。

根据联合新闻网报道，台湾外交部表示，维斯特奇尔昨天除了立即推文表示哀悼，并于台北时间今晚8时30分致电吴钊燮，代表捷克参议院及捷克人民向台湾人民表达慰问之意，同时也对罹难者家属表达最深切的关怀，他也请吴钊燮代向台湾总统蔡英文致意，强调在此困难时刻，捷克诚挚盼与台湾共度难关。

外交部表示，捷克外交部长托马什·佩特日切克（Tomas Petricek）昨天稍早也推文对台铁列车事故表达哀悼；台湾外交部对来自捷克国会、行政部门及各界友人向台湾表达的友好关怀，表达由衷感谢。

此外，美国在台协会（AIT）昨天表示，AIT谨代表美国人民向今日太鲁阁号出轨事故的伤者、罹难者、家属及受影响的民众致以最深切的慰问及哀悼，在这个艰难的时刻，AIT衷心希望台湾人民都能够得到慰藉及平安。

AIT表示，美国和台湾向来在有需要的时候，为世界各地的人们慷慨伸出援手，即时提供有力的人道援助。美国随时准备好协助台湾应对事故及后续的复原工作。

