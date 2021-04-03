彭博：拜登两万亿美元基建计划仍与中国有很大差距

美国总统拜登高调推出的旨在使美国赢得创新竞赛的投资计划，被指与中国相比依然有相当大的差距。

根据彭博社报道，虽然拜登的“美国就业计划”总规模高达2.25万亿美元（3.03万亿新元），但是中国政府和民营企业每年都在将差不多相同规模的资金投向新基础设施建设，所涉及的领域更是从交通到通讯网络，从水务工程到制造业项目，不一而足。

如果平摊到一个为期八年的时间窗口，拜登计划的年均开支规模只有2800亿美元多一点。相比之下在中国，仅地方政府专项债这一项主要用于基础设施投资的公共资金来源今年就多达3.65万亿元人民币（5560亿美元）。

光是看年度研发投入，中国目前就仅次于美国排在世界第二，而中国政府上个月曾表示，民营企业和国家机构这方面的总投入到2025年要争取增加到3.76万亿元人民币，那将比去年多出1.3万亿元。

拜登的计划包含1800亿美元用于研发的政府资金，据拜登称，这是有史以来国防开支以外的最大增幅，但仍有人质疑这样的开支是否充足。

“在我看来那不是要追赶的架势，”美银美林全球投资策略师伍达德（Jared Woodard）前天受访时说。

然而，很难直接对比这两个国家的支出，因为中国的支出大多与为每年首次迁入城市的数百万农村居民提供住宿有关。

中国的人均经济产出约为美国的六分之一，而且在许多情况下，诸如城市公寓、水处理系统和机场等美国在几代人之前就已拥有的基础设施，在中国却是首次修建。

中国政府顾问、原世界银行首席经济学家林毅夫表示，中国是发展中国家，基础设施投资空间比发达国家更大；美国有基础设施，但是可能已经旧了，需要完善，因此高收入国家的投资空间更小。

但是在其他方面，例如高铁，中国的基础设施已经比美国更先进——这个亚洲国家的高铁网络去年已达到接近38000公里。中国的建设成本也更低，因此支出也能更进一步。根据世界银行2019年的一项研究，中国高铁网络的建设成本约为其他国家的三分之二。

拜登的计划可能会在国会进行重大修改，需要几个月的时间才能通过。拥护者表示，华盛顿越来越重视与中国的竞争，这会推动创新和研究的发展，超出建议的联邦支出，激励私营企业的措施也会增加。

“这是我在经济职业生涯中看到的最大举措，以促进国内产业，发展新兴产业，在我们可以击败竞争对手的领域抢占全球市场份额，”白宫经济顾问委员会成员伯恩斯坦（Jared Bernstein）前天接受访时说。