华视上架52台 台视审查时程受关注

台湾国家通讯传播委员会（NCC）通过华视新闻资讯台上架52台后，外界关注台视审查进度。NCC表示，申请者之一的台固媒体已补件完成，清明连假后会再发函征询地方政府意见，依流程再排案审查。

根据联合新闻网报道，目前华视估计在4月中上架52台，若未来NCC核准台视申请案，等于全台52频道会有四分之一锁定华视、近两成看台视。

NCC通过中嘉数位等15系统申请华视新闻资讯台上架52台，预估124.5万户观众最快4月中就可以收看，市占约25.58%。

另一个角逐52台的是同样为无线台的台视，年代集团董事长练台生阵营的洄澜、东台等九系统，加上“泛富邦集团”的台固媒体五系统，日前申请台视递补52台位置，如果NCC审查通过，全台将有80.9万户、近两成播台视的情形。

值得注意的是，手上握有近百万户观众的泛富邦集团凯擘，现阶段尚未递件申请，如果凯擘后续也送出台视递补52台，播送台视的市占可能跃升近37%，总户数逼近180万。

NCC表示，台固媒体在31日重新补件送入，清明连假后会发函征询地方政府意见，如果意见都回函后，整理好资料，按照议事规则，就会再把台视送到委员会排案审查。

业界分析，练台生了解业界状况，送出台视应有一定把握，由于台视提出的商业条件比华视好，如果NCC审查通过，其他业者有可能送出台视，但是仍在观望NCC态度。

不过，年代集团董事长练台生与富邦集团董事长蔡明忠互为竞争对手，在有线电视领域“壁垒分明”，业界先前多认为泛富邦阵营绝对不会送练台生送出的台视。因此，台固媒体日前送出台视一举，无疑在业界投下震撼弹，这背后是意味蔡明忠有可能跟练台生合作，还是蔡明忠有其他谈判用意，有待持续观察。