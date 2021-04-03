蔡英文感谢事故救援人士：展现台湾良善一面

台湾总统蔡英文今天上午在台湾交通部长林佳龙、内政部长徐国勇以及花莲县长徐榛蔚陪同下，赴花莲访视伤者及家属，并向罹难者的家属表达哀悼之意。她说，一定会持续协助处理后事，至于伤者也会给予最好的照护；她也感谢参与救难工作的人员，以及民众礼让救护救灾的车辆，还有企业、民间团体、民众热心提供物资跟协助，“展现出台湾社会良善的一面。”

根据东森新闻台报道，蔡英文蔡表示，事故发生后在第一时间成立应变中心、前进指挥所，成立之后各方即努力全力进行搜救，目前抢修还在进行中。她说，这一起令人痛心的事故造成重大伤亡，今天到花莲是来探视伤者还有慰问罹难者的家属。

蔡英文还说，昨天事故发生后，台湾接获来自各国政府的慰问，也有许多国际友人的关心，她要感谢国际社会对台湾的关心。至于罹难跟受伤的外籍人士，台湾外交部也跟相关的驻台代表机构联络，继续提供协助。

“最后要谢谢所有参与救难工作的人员，也看到民众礼让救护救灾的车辆，还有企业、民间团体、民众热心提供物资跟协助，展现出台湾社会良善的一面。”蔡英文表示，后续还有很多工作要做，政府一定会全力且妥善的处理，也希望在这次事故的伤者和罹难者的家属，都可以得到政府最大的协助，让他们没有后顾之忧。

蔡英文也强调，要谢谢在地县长徐榛蔚的协助，她这几天也是非常忙碌、不眠不休，另外相关部会也都全力投入，希望把事故的灾害可以降到最低，让逝者可以安息、伤者可以很快的康复。

