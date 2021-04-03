中国官媒吁消除“35岁焦虑”：用年轻人替换的做法难以持久

中国官媒《光明日报》针对热搜话题“35岁焦虑感”发文指出，不断用年轻人替换年富力强、经验丰富的35岁职场人的做法不仅“难以持久”，还说明了不少领域和企业正处于低水平的生产环境中，缺少真正意义上的创新力。

文章说，中国人大代表、编剧蒋胜男此前建议，取消国家公务员报考35岁以下的年龄限制，引发全民热议。不光是公务员，就业市场的“35岁现象”已经成为舆论场长期关注的焦点。

文章指出，35岁本应是个人职业生涯中的黄金年龄段。既有了一定的人生阅历和工作经验，也有丰富的精力和宽广的视野，正是褪去青涩、走向成熟的好时候。可在求职路上，某些企业、单位出于控制成本、方便管理的考虑，将35岁的职场人视为“多余人”，“说白了”，其中原因是“年轻人更听话，薪水也更低”。

文章认为，这种看似更有“性价比”的做法，注定是难以持久的。因为，劳动力无限供给或年轻劳动力无限供给的时代早已一去不复返了。以中国日渐步入老龄化的现实来看，年轻劳动力的日渐减少是不可避免的趋势。

更重要的是，不断用年轻人替换年富力强、经验丰富的35岁职场人，也从侧面说明：不少领域和企业正处于低水平的生产环境中，缺少真正意义上的创新力，产品可替代性极高。所谓的激烈行业竞争，依然停留在“复制黏贴”阶段，催生出的就是我们所熟知的“内卷”。

文章以胡润研究院刚发布的《2021胡润财富自由门槛》为例，指出“内卷”已经入侵到职场的方方面面。

文章指出，商业机构搞出这么一个榜单，就是为了贩卖焦虑、迎合流量。而受伤最深的，无疑又是35岁的职场人，因为他们本就肩负着养家糊口的重任。

文章说，人到35岁，尚不到人生的半途，正是大展宏图的重要阶段。然而，来自职场的低水平“内卷”竞争、来自社会的焦虑情绪，却让他们喘不过气来。

文章最后说，每个人都应该树立正确的财富观和价值观。但是如何为35岁这一群体减负，消除无谓的焦虑，为他们创造一个健康、快乐的工作生活环境，却是整个社会的责任。因为没有人永远年轻，35岁本来就不应该成为“门槛”。