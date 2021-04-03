中国铁路昨日发送旅客创今年新高

中国铁路昨天发送旅客1179.2万人次，创今年单日旅客发送量新高，加开旅客列车1040列，预计今天发送旅客1435万人次，计划加开旅客列车944列。

根据澎湃新闻报道，中国国家铁路集团有限公司消息，今天是中国清明小长假第一天，铁路客流出现最高峰。

清明假期，中国旅客探亲、祭祖、旅游、踏青等出行需求十分旺盛，各地铁路部门也都加大运力投放。

据介绍，沈阳局集团公司安排加开列车41对，重联动车组71.5对，普通旅客列车加挂车厢488辆，运力投入创疫情发生以来新高。

太原和呼和浩特局集团公司也相应加开列车。武汉局集团公司围绕汉十高铁、汉宜铁路等热门线路，增加列车开行密度，实现“公交化”运行。

中国铁路部门还推出多条各具特色的精品旅游线路，让旅客坐着高铁看中国。其中，哈尔滨局集团公司开行哈尔滨至齐齐哈尔的省内首趟旅游专列；郑州局集团公司开行“牡丹号”高铁旅游列车，助力第39届中国洛阳牡丹文化节；济南局集团公司开行夕发朝至的“蓬长仙境号”豪华软卧旅游列车。

值得一提的是，乌鲁木齐局集团公司首开乌鲁木齐至哈密、奎屯、吐鲁番、阿克苏、伊宁、阿勒泰等方向的“孝爱踏青”专列18列，开行“新疆是个好地方·坐着火车游新疆”春游专列。

