央行调查：中国居民投资意愿上升 消费意愿下降

中国人民银行近日发布的2021年第一季度城镇储户问卷调查报告显示，居民收入感受、就业感受以及投资意愿均环比上升，居民消费意愿和储蓄意愿小幅下降。

根据《经济日报》报道，这份报告还显示，本季收入感受指数为51.7%，比上季上升1.1个百分点。收入信心指数为51.0%，比上季下降0.2个百分点。本季就业感受指数为43.9%，比上季上升2.4个百分点。就业预期指数为53.1%，比上季上升1.9个百分点。

倾向于“更多消费”的居民占22.3%，比上季下降1.0个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占49.1%，比上季下降2.3个百分点；倾向于“更多投资”的居民占28.6%，比上季上升3.3个百分点。

央行同时发布的2021年第一季度企业家问卷调查报告显示，企业家宏观经济热度指数为38.9%，比上季提高4.5个百分点，比去年同期提高26.5个百分点。出口订单指数为41.8%，比上季下降4.6个百分点，比去年同期提高22.7个百分点。

国内订单指数为45.8%，比上季下降9.3个百分点，比去年同期提高28.3个百分点。经营景气指数为56.3%，比上季提高0.5个百分点，比去年同期提高26.0个百分点。盈利指数为53.1%，比上季下降6.7个百分点，比去年同期提高30.8个百分点。

此外，央行还发布了2021年第一季度银行家问卷调查报告。报告显示，银行家宏观经济热度指数为42.4%，比上季上升8.8个百分点。对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为48.3%，高于本季5.9个百分点。

值得注意的是，贷款总体需求指数为77.5%，比上季提高5.9个百分点，比上年同期提高11.6个百分点。