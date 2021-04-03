中国网络祭祀乱象：活人被祭拜 香火排行榜吸金

网络祭祀活动近年来在中国兴起，成为清明节新气象。但中国媒体调查发现，由于缺乏规范监管，一些网络祭祀乱象也随之而起，有人恶搞给活人建网墓，有些平台打出香火排行榜鼓励攀比，甚至借名人、烈士“吸金”。

据新华社报道，化名张亮的受访者称，近日有人恶搞，在网络祭祀平台给他建了一块网墓，“打开地址链接跳出来一个网页，一个墓碑形状的图片上不仅有我的照片、真实姓名，底下还放了供品。”他非常气愤，多次联系网站后这个网墓才被删除。

记者在多个网络祭祀平台检索发现，恶搞确实可以轻松得逞。注册这类网络祭祀平台的过程几乎没有遇到审核，一个手机号快速注册，建馆信息随意填写。

一家网络祭祀平台的客服人员说，在该网站建立纪念馆并不需要提供被纪念人的相关证明材料，“只要不是名人就行”。

天津市殡葬事业管理处业务一科科长韩勇分析说，“一方面，一些逝者去世时间年代久远，无法提供死亡证明；另一方面，一些有网上祭扫需求的群众是中老年人，过高的注册门槛不利于他们享受便利的网络服务。”

法律界人士表示，故意在网络祭祀平台上建立未死亡人士的网络墓碑将涉嫌侵犯他人的人格权，假如还编造、添加造谣的生平简介，就可能涉嫌诽谤罪。

韩勇建议，平台应该加强审核，及时处理投诉信息。有关部门也应该积极开辟网络祭祀业务和服务项目，加强审核把关和网站建设。

另外，网络祭祀平台大都设置了烈士纪念馆，但烈士纪念馆里并非都是真正的英烈，普通人、虚构的电视剧角色，甚至有些反面人物也与真正的伟人、烈士同入纪念列表。

报道还指出，网络纪念馆虽是虚拟，但现实中供奉的各类祭品却一样也不少，很多祭祀网站都设计了复杂的供品道具和套餐体系，现实中的攀比和奢靡风气也传染到祭祀平台。

报道称，在一些平台的收费服务里，充斥着标价颇高的豪华汽车、私人飞机、高级别墅、名牌手表等，金童、玉女等虚拟人物也被标好价格，可购买用作祭祀。

一些祭祀平台为鼓励用户充值，还设置了“香火”排行榜，祭拜品越多，纪念馆排名越高。

