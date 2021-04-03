中广核集团提名两副总经理均为内部晋升

经中国国务院国资委党委研究，郭利民、李亦伦任中广核集团党委常委，提名为副总经理人选。二人均为中广核内部晋升，分别来自核电和新能源业务板块。

根据澎湃新闻引述中广核集团昨晚发布的消息，中广核党委书记、董事长、总经理杨长利在近日召开的干部大会上，宣布了国务院国资委党委关于中广核集团公司领导班子成员任职的上述决定。

据介绍，郭利民此前担任中广核核电管理部总经理，更早之前曾是台山核电合营公司总经理、大亚湾核电运营管理公司副总经理。其中，台山核电一期工程是中法两国在能源领域的最大合作项目。台山核电一号机组继芬兰奥基陆托（Olkiluoto）三号机组和法国弗拉芒维尔（Flamanville）三号机组之后开工，但芬兰、法国项目拖期严重，台山项目后来居上，于2018年12月成为全球首台具备商运条件的EPR三代核电机组。

郭利民还是30年前中广核的“黄金人”之一。在大亚湾核电站建设之初，中国没有运营管理百万千瓦级压水堆核电站的专业人才。于是在1989年4月至1990年初，大亚湾核电站先后派出三批共计110余名学员赴法国学习先进核电管理技术。由于培训费用不菲，按当时的金价折算可购买50公斤黄金，相当于一个成年人的体重，因此被称为“黄金人”。

李亦伦此前的职务是中广核新能源执行董事、总经理、党委副书记。

中广核从核电起步，新能源是其第二支柱产业。经过十余年的发展，中广核境内新能源在运装机总容量已突破2400万千瓦，装机规模居中国新能源企业第一梯队。

现年49岁的李亦伦是风电老将，曾先后任内蒙古风电总公司辉腾锡勒风电厂厂长、副局长、 苏州热工研究院有限公司黄海风电筹建处副主任、中广核风力发电有限公司东北分公司总经理等职。2012年3月起，出任中广核风电有限公司副总经理；2015年1月出任中广核风电有限公司总经理，党委副书记；2018年1月获任中广核新能源总裁及执行董事。