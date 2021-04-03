张文宏解释‘’党员先上”：基层党组织困难时刻凝聚大家力量

复旦大学附属华山医院感染科、党支部书记张文宏昨天表示，在此次冠病疫情中，他深刻体会到了基层党组织的力量。

根据澎湃新闻报道，在复旦大学附属华山医院党委联合中共四大纪念馆举办的“固本强基筑堡垒——中国共产党早期支部建设图片史料展”开展仪式上，张文宏说，“为什么在非常关键的时刻，我们会喊出‘共产党员先上’？因为在困难的时候，正是基层党组织凝聚起大家的力量，让大家在基层工作岗位上一起去做这件事，汇聚成强大的力量。”



“当时，上海很多医务人员去武汉支援，我问他们，这么多人一下子过去，而且分别来自多家医院，怎么打仗？他们说，第一件事，就是建立基层的党组织。”张文宏说，当时前去武汉的医务人员来自全国各地的医院，仅上海就有很多家不同医院的，大家可以迅速地凝聚成非常强大的作战力，基层党组织在其中发挥了重要作用。

提到此次在华山医院巡展的“固本强基筑堡垒——中国共产党早期支部建设图片史料展”，张文宏认为，可以对大家起到很好的“寻根”作用。

“基层党组织是非常重要的，我们在基层岗位上为国家做贡献，也是非常光荣的。”他说，自己也是一名基层党员，和大家一起把身边的基层工作做好，“我今天也是匆匆忙忙赶来，很快就要回到基层岗位。”

