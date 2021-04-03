江启臣：50条命不是谁下台能弥补

台铁太鲁阁号列车昨日发生重大死伤意外，国民党主席江启臣今天（3日）表示，交通部长林佳龙第一时间强调会负起“政治责任”，但他希望政府更正视“责任就是责任”，民众出行安全本就是交通部等单位应戮力确保的责任，“毕竟50条殒落的性命，不是任何人下台能弥补的”。

江启臣在面簿发文指出，抢救告一段落后，应积极检讨如何提升台铁的管理与旅运安全，“这么重大的事故，绝不能只归咎到包商个人疏忽就了事“。

他提出，台铁局对铁路沿线工程如何监督？工地空间设计与进出管理，安全规范是否周延？有无落实？都需要优先追查厘清，寻思如何改进。

江启臣还说，台铁接二连三的事故，反映的是整体管理的问题，身为在野党，国民党更要督促执政党将台铁的螺丝上紧，确保台铁从每个环节提升安全标准。

他认为，当前北高捷运与高铁沿线都已建置“轨道异物入侵警报系统”，唯有台铁仍主要仰赖巡轨员人力检视，目前东部干线已有许多路段高架化、隧道化，政府应积极评估如何善用科技，提升铁路运输安全。

台铁“太鲁阁号”出轨事故目前已造成50人死亡，178人受伤。台湾交通部长林佳龙昨天在面簿声明说，对事故感到“震惊与伤痛难以言喻”，并强调自己必须承担一切政治责任，但目前抢救优先，还有许多安全与调查工作须进行，他不会也不能一走了之。