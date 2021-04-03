中国国家出版基金项目图书将保护动物列为机场害虫

中国一名科普博主张巍巍日前发布的一条微博引起热议，他指出一本由合肥工业大学出版社出版、属于国家出版基金项目的《机场生态灾害防范（昆虫卷）》的图书存在事实错误，书中将两种国家一级、二级保护动物的蝴蝶列为机场害虫，并提供诱杀方式。编著者之一施泽荣对此解释说，这本书主要受众是机场工作人员，不是指导手册，只是作者个人的见解。

根据红星新闻报道，科普博主张巍巍表示自己在2021北京图书订货会上看到这本《机场生态灾害防范（昆虫卷）》，发现里面把根本不可能出现在机场环境中的国家一级、二级保护动物说成是‘5+’大害虫，毫无科学性。

据张巍巍提供的图书照片显示，该书籍的书名旁标明国家出版基金项目，由施泽荣等五人编著。引起争议的两种蝴蝶分别为金斑喙凤蝶和阿波罗绢蝶。

合肥工业大学出版社一位责编表示，书中提到的“危害等级”指的是动物危害飞行物的等级，并不是说动物本身作为害虫的危害等级。

该书编著者之一施泽荣则表示，自己曾在不同的机场多次采集到这两种蝶的幼虫，在这两种蝶主要分布区的机场曾做过专门的观察，且发现有鸟类跟踪觅食。

对于网上的质疑与议论，施泽荣称，如果是学者提出来的昆虫分布问题，希望学者能出去多走一走。“阿波罗绢蝶在不同的季节由于不同的气流，可能在一些不同的地区和机场出现。昆虫受气流影响特别大，可以顺着气流漂浮几千公里。”

施泽荣同时说，这本书主要受众是机场工作人员，“不是指导手册，只是提个醒，只是我们作者个人的见解。”对于有争议地方，第二版的时候要把中国各个机场对此书的意见进行统计。“专家提出的问题提醒了我，我们之后要把语言说得柔和一点。”

施泽荣还介绍说，《机场生态灾害防范》是一个系列，共七本书，全套标价400多元（人民币，下同，约80新元），国家出版基金项目提供了100万元。

成都华希昆虫博物馆的馆长、高级生物和野生动物保护工程师赵力对此指出，这本书上的分布地域和危害等级等都有很大问题。金斑喙凤蝶被很多专家提议作为中国国蝶，不应用“诱杀”字眼。而且书中引起争议的两种蝴蝶绝不可能出现在机场。

据赵力介绍，金斑喙凤蝶被世界蝴蝶专家誉为“梦幻中的蝴蝶”，主要分布在中国南方海南岛和福建、广东、广西等省区。金斑喙凤蝶被发现的数量远远少于大熊猫，被很多专家提议作为中国国蝶。

而阿波罗绢蝶目前在中国境内只有新疆阿尔泰山和天山境内才有，分布在海拔两千米以上的地区，其他的阿波罗绢蝶分布地在欧洲阿尔卑斯山区，在欧洲它也是保护物种。

赵力表示，现在类似的错误在各种科普书里层出不穷，在他看来，上述两种蝶绝不可能出现在机场，“它们不会出现在城市周围。说在首都机场看见过阿波罗绢蝶的成虫，好比说王府井街上见到了大熊猫，根本不可能。”

赵力表示，现在真正研究昆虫的人很少，出版社即使找了专家学者审核，即便是研究昆虫的人，由于只研究某一个类群的昆虫，对自己不熟悉类群昆虫的认知，也不见得准确。“这个问题需要出版社找审稿人之前多调研一下。