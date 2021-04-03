林郑：若不打疫苗无法完全控制疫情

香港疫情近日趋稳态势，香港政府特首林郑月娥说，任何时候都不会掉以轻心。她说，如果不打疫苗，是没有能力完全控制疫情的。现在疫苗接种率还不太理想，还需要大量教育宣传。

林郑在接受新华社专访提到香港疫情时表示，“其实有一段时间很困难。”林郑解释说，疫情刚开始时“黑暴”还在肆虐，一些检疫设施受到破坏，加上经历了严重的社会冲突，部分香港市民对特区政府信心也不足，“你要他打针他不打，你要他检疫他不去”。

林郑月娥提出，抗疫过程要非常公开和透明。“我们一定坚守外防输入、内防反弹的策略。”

“现在最重要和最有效的就是疫苗接种。”她说，“其实香港真的很幸福、很幸运，我们疫苗很多，并且有中央的支持，供应是稳定的。”

截至4月1日，香港正式启动冠病疫苗接种计划已35天，接种的香港居民约50万人，比例相对偏低。

林郑说，积极性没有上来，有的是因为担心，有些传媒的报道也产生了一些误导，“但不打疫苗，是没有能力完全控制疫情的”。

她强调，如果香港社会有70%的疫苗接种率，就会有群体免疫的能力，其他地方也愿意和香港通关和展开人员往来。

林郑说：“现在疫苗接种率还不太理想，还需要大量教育宣传。”特区政府也会不断公布一些鼓励接种的政策，希望更多市民接种疫苗。