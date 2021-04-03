椰树集团被调查后发文：广告没违法 担心“被搞垮”

多次因营销手法打“擦边球”被诟病的中国椰树集团又因涉嫌违法广告被立案调查，该集团昨天发文称，“有美女帅哥追”的广告“并没有明确违反现行法律法规”，但广告被查处引发炒作，员工担心“被搞垮”让椰树再濒临破产。

据《新京报》报道，上个月25日，椰树集团官方微博发布“椰树集团培养正、副总经理学校再招生！专业不限只要懂写作，入学就有车、有房、有高薪、肯定有美女帅哥追”等内容的广告，在中国网络引发争议。海南省市场监管局随后对椰树集团相关负责人进行行政约谈。

因认为椰树集团发布的上述广告内容违反广告法相关规定，造成不良社会影响，海南省市场监管局近日对椰树集团发布涉嫌违法广告的行为进行立案调查。但至今该招生微博仍在椰树集团官方微博上作为置顶微博展示。

被立案调查后，椰树集团昨天（2日）在官网发布《椰树员工担心招聘信息被查炒作将濒临破产》文章，署名为“椰树集团6000多员工”。

对发布上述广告的理由，该文章称，近期“椰树”仅在官微面向全国发布高薪招聘人才的信息，用了“有车、有房、有高薪，肯定有美女帅哥追”这句话，是吸取营销人员长期背井离乡和待遇低难找对象导致前几次招聘人才报名少的教训提出来的。

该文章认为，这句话“并没有明确违反现行法律法规，属于法无禁止即可行的范畴，美女帅哥是当前社会的通俗叫法”。

该文还列出“五大担心”，其中包括担心“椰树”1981年-1985年连续五年亏损、仅差两万元（人民币，下同）就濒临破产、员工发不出工资的惨状再现，6000多员工再次吃苦。文中声称，椰树如果被查处搞垮，海南唯一拥有两个中国名牌产品的全国性品牌将毁于一旦。

此外，文章还“担心海南50万种植椰子的农民‘脱富返贫’”，声称该集团帮助海南省种植椰子的50万农民脱贫致富，解决了海南农民“种椰子易、卖椰子难”的难题。“椰树”如果被搞垮，50万农民也将“脱富返贫”。