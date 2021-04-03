中国纪录片揭新疆高官勾结恐怖分子欲“建国”当领导人

中央广播电视总台旗下中国环球电视网CGTN昨日播出第四部新疆反恐纪录片，首次曝光新疆政法委原副书记与境外恐怖势力勾结，从内部破坏新疆反恐和去极端化的工作，并曾想过“建国”当“领导人”。

根据“政知见”公号报道，这部长约56分钟的纪录片名为《暗流涌动——中国新疆反恐挑战》，首次曝光了新疆政法委原副书记希尔扎提·巴吾东与境外恐怖势力勾结，妄图从内部破坏新疆反恐和去极端化工作。

希尔扎提·巴吾东曾任墨玉县公安局局长、乌鲁木齐市统战部部长、新疆维吾尔自治区司法厅厅长、自治区党委政法委副书记等职务。

1988年7月从西北政法学院法律专业毕业后，他进入新疆维吾尔自治区人民警校任教，随后主动提出申请调回出生地和田，而和田曾是新疆受恐怖主义伤害最深的地区之一。

在一次暴恐组织抓捕行动中，希尔扎提·巴吾东因受伤获得了“反恐英雄”称号，并于2001年被提拔为墨玉县公安局局长。此后他开始主动接触一些宗教极端思想的头面人物。

阿布拉江·巴克尔是墨玉县大清真寺原哈提甫、墨玉县伊斯兰教协会原会长、新疆维吾尔自治区政协原委员、中国伊斯兰教协会原委员。

在担任墨玉县大清真寺哈提甫时，他就利用讲经台宣扬宗教极端思想。为了达到自己的目的，歪曲真正的伊斯兰教义。

值得一提的是，在纪录片中，希尔扎提·巴吾东还提到，他曾经有个“有自己国家”的梦，想有“维吾尔族自己的国家”。

被推选为“东伊运”新疆的负责人的希尔扎提在片中坦诚，想过将来新疆要是被“解放”了，“建国”后他还要成“领导人”。

除了扶持利用他人，希尔扎提自己也有行动。

2011年，他任职乌鲁木齐市统战部部长，暗中支持宗教极端思想传播渗透。

2015年，他出境参加公务活动期间，两次秘密与“东伊运”组织骨干见面，并透露新疆反恐相关情报信息。

此外，在政法系统任职多年，希尔扎提在打击暴恐分子方面也有自己的策略。

“打掉已经浮出水面、已经暴露的，其他参与、涉嫌或者是发展对象没有列入打击。一方面它重新形成体系后，又可以成为我打击的好借口，另一方面又能保护其中一些。这种结果就导致屡打不尽，死灰复燃。而且这波体系打完，它的根就像割韭菜，割掉一茬以后，一茬又冒出来。”希尔扎提在纪录片中说。

纪录片披露，希尔扎提·巴吾东已被依法判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。