林郑：房屋不是一个简单的商品

北京修改香港选举制度后，香港特首林郑月娥表示，房屋土地是本届政府最优先的考量，为让不同阶层家庭都住有所居，港府推出了一些新的房屋政策。她并强调，港府在房屋供应上有着很重要的角色，不能因为香港是自由市场和资本主义社会就置之不理，“房屋不是一个简单的商品，而是稳定社会很重要的支柱”。

中国全国人大常委会周二（3月30日）通过香港基本法附件一和附件二修订案，修改香港选制；根据修改后的新框架，分区直选出的区议员在特首选举委员会和立法会中的席位被取消，有大陆参政议政背景的人士则获得更多席位。

中国官媒新华社昨天发布对林郑的专访文。她说，“这令完善香港选举制度踏出了很重要一步，往后香港有一大批选举法律要按照经过修订的香港基本法附件一和附件二，作出相应的修订”。

林郑表示，往后工作将非常紧凑，未来12个月除了要做好本地法律的修订，还要安排选举委员会、立法会和行政长官三场选举。对此，她深感责任重大。

林郑并指出，本届立法会最初的三年多很混乱，完全没有发挥出其宪制功能。但自从去年11月四名立法会议员被依法取消资格，其他15人又“闹辞”之后，立法会功能已基本恢复，在短短三个月内做了实事。

报道称，修改香港选举制度也是为了更好聚焦经济、改善民生，尤其是解决香港长期积累的住房等深层次问题。

林郑对此表示，本届和上届政府都把房屋土地放在最优先的政策考量。港府在房屋供应上有著很重要的角色，不能因为香港是自由市场和资本主义社会就置之不理，“房屋不是一个简单的商品，而是稳定社会很重要的支柱。要老百姓对这个地方有感情，就必须要让他安居，安居才能乐业”。

她说，为让不同阶层家庭都住有所居，港府推出了一些新的房屋政策，同时将新开发土地的70%用于公屋建设，这相比以前有明显提高。

“现在唯一的问题就是找地。”林郑直言，每一个找地的方法都不会放过，包括发展棕地、重建旧区、对工业区做重新规划等，但最重要的土地供应还是填海。

她说，2018年已提出一个大型人工岛填海计划，但是花了一年半的时间才从立法会申请到研究拨款。“香港有多少个一年半可以浪费？要是立法会18个月才通过一项研究，7个月才选一个（委员会）主席，香港的发展是非常悲观的。”

林郑接着表示，她现在已看到乐观的条件。“往后我们一定会加把劲，在土地开发方面多下一些功夫。”

香港选举制度改革方案周二获中国最高国家立法机关的常设机关全票通过，周三（3月31日）起施行。随着香港政治重塑计划尘埃落定，港府计划今年12月举行立法会换届选举，明年3月举行特首选举。