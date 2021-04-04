黑入腾讯的黑客团体获刑 主犯被判10年

由于侵入并控制中国互联网巨头腾讯的计算机信息系统，主犯陈某展被判10年有期徒刑。

据中国央视报道，中国广州市南沙区法院公开宣判陈某展等38人提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具、非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统、侵犯公民个人信息、掩饰、隐瞒犯罪所得一案。

梁某伦、陈某展犯提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪、非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪、侵犯公民个人信息罪，数罪并罚，分别被判处有期徒刑10年、八年六个月，并处罚金人民币116000元（人民币，下同，23767.95新元）、132000元，其余36名被告人被判八年至六个月不等。

广州市公安局南沙区分局2019年5月在侦办一宗以婚恋交友诱骗投资的网络诈骗案中，发现了该以陈某展为首的制作、售卖以及使用“海贼王”系列软件的犯罪团伙，于2019年8月抓获陈某展等人。

法院经审理查明，陈某展2018年3月为更加便捷地销售微信账号，让陈某巍、王某帮其开发操作软件，他们先后编写了“黑客数据助手”、“黑客检测助手”、“黑客销售助手”等系列软件。

为谋取利益，陈某展等人2018年年底将上述软件放在互联网上公开出售。2019年春节后，为进一步扩大微信账号销售规模，陈某展将上述软件重新包装后更名为“海贼王”，由王某等制作官方下载网站、视频推广和代理销售。

“海贼王”系列软件具有挂机模式、一键删除好友、添加好友、修改朋友圈、一键洗白、检测账户封号、批量实名认证等功能，上述功能均是通过获取计算机信息系统中对应的数据实现。“海贼王”系列软件能够代替人工在微信界面的操作，实现对微信计算机信息系统的控制。

陈某展、梁某伦等人使用“海贼王”系列软件侵入并控制深圳腾讯计算机系统有限公司的计算机系统，批量登入他人微信账号，并进行检测、修改密码、实名认证等操作，非法获取微信账号数据，并向他人销售经“海贼王”软件处理的微信账号获利。

经司法审计，陈某展销售“海贼王”系列软件共计2284个，销售金额共计人民币456905元，获利人民币427940元，其他14名被告人亦通过销售“海贼王”系列软件获利不等。