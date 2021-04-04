上海墓地是房价四倍 利润打败九成上市公司

在中国房价不断上涨的同时，墓地价格也在一直攀升。在2017年流传的各省市墓地价格一览表中，一块墓地的价格在几千到几十万元不等。媒体发现，现在北京昌平区墓地的起价已涨到3万元（人民币，下同，6146.88万新元）左右每块。

据新浪新闻报道，白事通购墓网发布的2021年1月北京墓地价格表，昌平区墓地的起价已涨到3万元左右/块。福寿园的一位工作人员告诉记者，截至2021年清明节前，北京墓地的均价在6至7万元/块，每块墓地的占地不足1平方米，0.8平方米的居多。

上海的价格更为惊人，均价8至9万/块，每块占地0.3至0.6平方米。每块墓地按0.5平方米来算，上海墓地的均价至少要17万元每平方米。而据安居客数据显示，上海3月二手房均价5万元每平方米。

与房地产业的白银时代不同，随着中国人口老龄化的趋势以及大众对人性化殡葬服务的追求，殡葬业正在走向它的“黄金时代”。被称为中国“殡葬第一股”的福寿园，在3月26日晚间发布了2020年度业绩报告。

报告期内，公司总营业额18.93亿元，毛利率85.58%。回顾过往四年的毛利率，分别是85.68%、84.68%、84.70%、79.02%。据Wind数据显示，2019年A股只有96家公司毛利超过80%，其余4000多家皆有不及。

对比房地产界的龙头老大，2020年万科集团房地产及相关业务的毛利率为22.6%；恒大毛利率为24.17%；碧桂园21.80%。根据最新财报，公司收益主要来自三个业务分部：墓园服务、殡仪服务及其他服务。其中，墓园服务2020年收益15.79亿元，占总收益的83.4%。