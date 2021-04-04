张建宗：完善选举制度 推动政制迈上新台阶

香港特区政府政务司司长张建宗4日表示，完善香港特区选举制度，具有重大及深远的意义。除全面准确贯彻“一国两制”，确保落实“爱国者治港”根本原则，以及维护国家主权、安全和发展利益外，也让香港的政治体制立足新起点，推动香港政制发展迈上新台阶，开创新局面。

据中新社报道，张建宗认为，自制定实施香港国安法后，填补了国家安全在香港的缺口，令社会恢复稳定。而完善选举制度后，香港有望从此摆脱政治争拗的羁绊，走出政治泥沼，开启良政善治的新局面。此外，强化行政和立法之间的有效配合，切实提高特区政府治理效能，使香港社会集中发展经济、改善民生。

他指出，选举委员会的五个界别当中，第三个界别是“基层、劳工和宗教等界”，以往这个界别是没有基层代表的，新增基层代表正是要增加选举委员会的广泛代表性。纵观而言，规模扩大后的选举委员会，涵盖更多界别和阶层的代表，更能代表香港社会的整体利益及根本利益。

张建宗认为：“除了原先的提名和选举行政长官职能外，选举委员会将被赋予选举产生立法会部分议员和提名立法会候选人的新职能，有利于扩大和保障社会各界均衡有序的政治参与。”张建宗认为，立法会选举委员会界别有较大的比例，有利于落实行政主导，实现良政善治。

他还强调，完善选举制度显然是香港民主的进步，并非别有用心者大肆歪曲抹黑所说的“民主倒退”。特区政府将从公众解说、本地立法、安排选举三方面全力配合和推动本地立法工作。

张建宗在总结部分如此写道：“中央以长远战略目光，以香港社会的整体及根本利益为出发点，以‘一国两制’实践行稳致远为依归，迅速解决香港的政制、政治及政权稳定的难题，保障香港七百五十多万市民的福祉。”