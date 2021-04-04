中国兵工原董事长尹家绪被查

中国兵器工业集团有限公司原党组书记、董事长尹家绪涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中央纪委国家监委网站今早披露上述消息。

公开资料显示，今年65岁的尹家绪是重庆人，研究员级高级工程师。早年曾在西南兵工局任副局长，1998年任长安汽车（集团）公司总经理。

2002年，尹家绪任中国兵器装备集团公司副总经理、长安汽车（集团）公司董事长，2010年7月任中国兵器工业集团公司党组书记，2013年任董事长。2018年退休。

据“长安街知事”微信公众号发文称，2015年10月，中央第七巡视组向中国兵工集团反馈专项巡视情况。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：党的领导弱化，全面从严治党、从严治企不力，党风廉政建设责任制落实不到位；有的领导人员组织纪律观念淡薄，不严格执行重大事项请示报告制度等；对重点领域和关键岗位的监督制约机制不健全、制度不落实，对下级单位及其负责人管控不力；有的领导人员以权谋私，利用职权为配偶、子女、亲属或特定关系人经商办企业提供便利等；执纪问责失之于宽、失之于软，震慑力不够。

执行“三重一大”制度不严格，有的忽视风险盲目投资、违规招投标、资金管理使用把关不严等，导致中国国有资产损失严重。执行中央八项规定精神不够自觉、不够坚决，有的顶风违纪。执行选人用人制度不严格，有的领导人员调整频繁。同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部、国务院国资委等有关部门处理。

当时，尹家绪向巡视组表态，这次专项巡视，既是对集团公司近年来党风廉政建设和反腐败工作的一次全面体检，也是对全体党员干部特别是领导干部的一次深刻党性教育，各级领导干部要切实端正态度，严肃认真地对待巡视反馈意见，深刻认识问题的严重性和危害性，增强抓好整改落实的紧迫感和责任感，不回避、不推脱、不遮掩、不护短，坚决完成巡视整改任务。

