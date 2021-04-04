美媒：Facebook员工因平台投放涉疆广告感不安

美国社交媒体面簿（Facebook）在中国被屏蔽，但中国政府却是Facebook的一大用户，借助该平台向海外人士传播自己的观点，有时是通过打广告。

《华尔街日报》引述知情人士透露，现在，一些Facebook员工正在内部论坛上和其他形式的员工讨论中提出关切，认为该公司被中国用作政府宣传管道，突出了中国一些组织机构的广告贴；此类帖子旨在展示中国新疆地区以穆斯林为主的少数民族维吾尔族的蓬勃发展。

美国以及欧洲一些国家的政府称，中国政府正对维吾尔族实施种族灭绝，并提到了一场包括政治灌输、大规模拘禁和强制绝育的运动。

知情人士表示，Facebook尚未决定是否就前述关切采取行动。其中一位知情人士说，该公司正在观望，看联合国等国际组织对新疆的情况作何反应。联合国本周呼吁所开展业务与新疆有关的公司就自身业务进行“有意义的人权尽职调查”。

据报道，Facebook的一位发言人指出，只要相关广告客户在购买广告时遵守Facebook的规则，北京方面投放的与新疆有关的这些广告就不违反现行政策。他表示，该公司正在监测有关新疆局势的报道，“以帮助我们更好地就这个问题制定方针和开展尽职调查”。

中国政府否认新疆存在任何侵犯人权的行为，并称其行动对于消除一个动荡地区的恐怖主义威胁是必要的。