港官员：国安法加新选举制度让香港恢复稳定

香港特区财政司司长陈茂波4日在网志中表示，继去年香港特区进行国家安全立法后，今年进一步完善选举制度，让香港重回政治稳定。料极端的政治争拗和攻击将会减少，大家可以集中精力办实事、谋发展。

据中新社报道，陈茂波表示，上周全国人大常委会通过新修订的基本法附件一和附件二，堵塞了原制度的漏洞，让“爱国者治港”的根本原则得以贯彻落实，同时为香港构建一个更符合实际情况和发展需要，并由各界广泛参与的新选举制度。

陈茂波列出修订中的重点指出，选举委员会新增的界别“全国人大、政协和全国性团体香港成员代表”，这些委员在履职时应能更好地从国家和香港整体利益的角度去考虑问题。而立法会议席增加至90席，新增的由选举委员会选举产生的议员，则主要代表香港社会的整体利益，而且在立法会的构成中占较高比例，有助克服过去立法会议事时出现的利益碎片化和局部化的问题。

陈茂波表示，香港特区政府过去几天与不同界别代表会面交流，与会商界人士普遍期望，完善选举制度后，“行政主导”的体制得以加强落实，政府的治理效能得以提高，一些深层次的问题，例如土地房屋能早日得到更有效的处理；而香港如何更好地融入国家发展大局、经济如何更好的发展，也需要作长远考虑、及早筹谋。

陈茂波说，国家安全立法加上选举制度完善，让香港社会恢复安全稳定，政治发展重回正轨，预料极端的政治争拗和攻击将会减少，立法会过往那种费时失事、对立空转的状态将得以避免，大家可以集中精力办实事、谋发展。但香港社会对今次完善选举制度还需要更多的了解，特区政府问责团队会继续努力密集式地向各方面宣讲。