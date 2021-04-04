中国国产鞋被热炒 最高暴涨31倍

这阵子，到处充斥着中国国产球鞋涨价、缺货的消息。不少“球鞋粉”表示，为了支持国货，纷纷去下单李宁、安踏等知名国产，却发现很多爆款不是断货就是涨价，而且幅度令人咋舌。

据中国证券报报道，在得物APP上搜索发现，以李宁韦德之道4全明星银白款为例，售价竟高达48889元（人民币，下同，10017.16新元），而该鞋参考发售价仅1499元，涨幅达31倍。不过目前并无最近购买记录，似乎是“有价无市”。

李宁韦德之道7 wow7 The Moment超越限量款，41.5码最高售价为29999元，相比发售价1699元涨了近17倍，购买数据达270条。动辄好几千元的鞋，也有大量付款记录。安踏哆啦A梦联名休闲板鞋白黑款，参考价为499元，但目前炒价达4599元，涨了八倍多，最近购买记录有近9000条。

有网友说，炒鞋的就连拖鞋都不放过。李宁韦德之道魔术贴拖鞋镭射款最高售价为899元，相比发售价299元涨了超过两倍。

一位球鞋行业多年从业人员李超（化名）透露，这段时间在其朋友圈，做国货的同行不断刷屏“求货源，加价拿”。有同行一口气扫了10多万元的货，赚回了一辆车钱。一位多年做球鞋二级市场倒卖、规模已达全国前十的商家老万说，这几天就一个字：难！“吃不下也睡不着，看着满仓的库存欲哭无泪。”

之前，老万的店铺基本以耐克、阿迪等品牌球鞋为主，生意最好时，年销售额能过亿元。但如今店铺访问量和销量断崖式下滑，几千万元的库存堆在了仓库里，保守预计这波至少得亏好几百万。从前几日开始，老万的带货朋友圈设置成了三天可见，内容也成了朋友聚餐、鸡汤文案，卖的也不是鞋子了。

另一位在球鞋行业从业多年的玩家强仔说，运动品牌一般都是期货制订货方式，货量都是固定的，卖完了就没了，剩下的库存被黄牛（主要是鞋贩子）囤积在手。现在鞋贩子奔向国产品牌，买断尺码、配色，市场价慢慢就是他们说了算了；而且因为形势还不明朗，市场不稳定，经销商、品牌商估计都不敢现在贸然加单。

强仔说：“恶性竞争源头就是鞋贩子。这几天大量全网扫货国产热门款，然后卖不掉再退，货款都是花呗、信用卡、白条等支付，卖掉了空手套白狼，卖不掉也不亏，遇到卖家库存发生挤兑发不出，再去举报卖家罚款。”这种稳赚不赔模式，自己都忍不住想进场了，苦的就是中小商家。

近些年，“炒鞋”“炒裙”“炒盲盒”……00后甚至05后靠“炒炒炒”，正式加入了这场金钱的游戏。据艾媒数据《2019全球及中国球鞋二级市场现状剖析与市场前景分析报告》显示，2019年全球二手球鞋市场规模已达60亿美元，其中中国二手球鞋转售市场规模已超10亿美元。

据CBNData《2019中国潮流消费发展白皮书》 显示，相比整体的潮流市场，球鞋市场中的Z世代更多，95后与00后人数占比超6成。其中，00后的“进圈”速度远超整体，其人数增速是整体人群的近四倍。